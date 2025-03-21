Moedas / FFLC
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
FFLC: Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
52.15 USD 0.10 (0.19%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FFLC para hoje mudou para 0.19%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 51.82 e o mais alto foi 52.19.
Veja a dinâmica do par de moedas Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
51.82 52.19
Faixa anual
37.32 52.19
- Fechamento anterior
- 52.05
- Open
- 52.01
- Bid
- 52.15
- Ask
- 52.45
- Low
- 51.82
- High
- 52.19
- Volume
- 92
- Mudança diária
- 0.19%
- Mudança mensal
- 3.74%
- Mudança de 6 meses
- 20.52%
- Mudança anual
- 14.77%
21 setembro, domingo