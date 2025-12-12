FERA hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Fifth Era Acquisition Corp I hisse senedi 10.33 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 10.33 - 10.33 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 10.28 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 2 değerine ulaştı. FERA canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

