FERA: Fifth Era Acquisition Corp I
Курс FERA за сегодня изменился на 0.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.33, а максимальная — 10.33.
Следите за динамикой Fifth Era Acquisition Corp I. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FERA сегодня?
Fifth Era Acquisition Corp I (FERA) сегодня оценивается на уровне 10.33. Инструмент торгуется в пределах 10.33 - 10.33, вчерашнее закрытие составило 10.28, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FERA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fifth Era Acquisition Corp I?
Fifth Era Acquisition Corp I в настоящее время оценивается в 10.33. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.28% и USD. Отслеживайте движения FERA на графике в реальном времени.
Как купить акции FERA?
Вы можете купить акции Fifth Era Acquisition Corp I (FERA) по текущей цене 10.33. Ордера обычно размещаются около 10.33 или 10.63, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FERA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FERA?
Инвестирование в Fifth Era Acquisition Corp I предполагает учет годового диапазона 9.87 - 10.50 и текущей цены 10.33. Многие сравнивают -0.39% и 1.47% перед размещением ордеров на 10.33 или 10.63. Изучайте ежедневные изменения цены FERA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Fifth Era Acquisition Corp I?
Самая высокая цена Fifth Era Acquisition Corp I (FERA) за последний год составила 10.50. Акции заметно колебались в пределах 9.87 - 10.50, сравнение с 10.28 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fifth Era Acquisition Corp I на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Fifth Era Acquisition Corp I?
Самая низкая цена Fifth Era Acquisition Corp I (FERA) за год составила 9.87. Сравнение с текущими 10.33 и 9.87 - 10.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FERA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FERA?
В прошлом Fifth Era Acquisition Corp I проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.28 и 2.28% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.28
- Open
- 10.33
- Bid
- 10.33
- Ask
- 10.63
- Low
- 10.33
- High
- 10.33
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.49%
- Месячное изменение
- -0.39%
- 6-месячное изменение
- 1.47%
- Годовое изменение
- 2.28%
- Акт.
- 414
- Прог.
- Пред.
- 413
- Акт.
- 548
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.