КотировкиРазделы
Валюты / FERA
Назад в Рынок акций США

FERA: Fifth Era Acquisition Corp I

10.33 USD 0.05 (0.49%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FERA за сегодня изменился на 0.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.33, а максимальная — 10.33.

Следите за динамикой Fifth Era Acquisition Corp I. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FERA сегодня?

Fifth Era Acquisition Corp I (FERA) сегодня оценивается на уровне 10.33. Инструмент торгуется в пределах 10.33 - 10.33, вчерашнее закрытие составило 10.28, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FERA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fifth Era Acquisition Corp I?

Fifth Era Acquisition Corp I в настоящее время оценивается в 10.33. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.28% и USD. Отслеживайте движения FERA на графике в реальном времени.

Как купить акции FERA?

Вы можете купить акции Fifth Era Acquisition Corp I (FERA) по текущей цене 10.33. Ордера обычно размещаются около 10.33 или 10.63, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FERA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FERA?

Инвестирование в Fifth Era Acquisition Corp I предполагает учет годового диапазона 9.87 - 10.50 и текущей цены 10.33. Многие сравнивают -0.39% и 1.47% перед размещением ордеров на 10.33 или 10.63. Изучайте ежедневные изменения цены FERA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Fifth Era Acquisition Corp I?

Самая высокая цена Fifth Era Acquisition Corp I (FERA) за последний год составила 10.50. Акции заметно колебались в пределах 9.87 - 10.50, сравнение с 10.28 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fifth Era Acquisition Corp I на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Fifth Era Acquisition Corp I?

Самая низкая цена Fifth Era Acquisition Corp I (FERA) за год составила 9.87. Сравнение с текущими 10.33 и 9.87 - 10.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FERA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FERA?

В прошлом Fifth Era Acquisition Corp I проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.28 и 2.28% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.33 10.33
Годовой диапазон
9.87 10.50
Предыдущее закрытие
10.28
Open
10.33
Bid
10.33
Ask
10.63
Low
10.33
High
10.33
Объем
2
Дневное изменение
0.49%
Месячное изменение
-0.39%
6-месячное изменение
1.47%
Годовое изменение
2.28%
12 декабря, пятница
18:00
USD
Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes
Акт.
414
Прог.
Пред.
413
18:00
USD
Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
Акт.
548
Прог.
Пред.
549
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.