FERA: Fifth Era Acquisition Corp I
Le taux de change de FERA a changé de 0.49% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.33 et à un maximum de 10.33.
Suivez la dynamique Fifth Era Acquisition Corp I. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action FERA aujourd'hui ?
L'action Fifth Era Acquisition Corp I est cotée à 10.33 aujourd'hui. Elle se négocie dans 10.33 - 10.33, a clôturé hier à 10.28 et son volume d'échange a atteint 2. Le graphique en temps réel du cours de FERA présente ces mises à jour.
L'action Fifth Era Acquisition Corp I verse-t-elle des dividendes ?
Fifth Era Acquisition Corp I est actuellement valorisé à 10.33. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 2.28% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de FERA.
Comment acheter des actions FERA ?
Vous pouvez acheter des actions Fifth Era Acquisition Corp I au cours actuel de 10.33. Les ordres sont généralement placés à proximité de 10.33 ou de 10.63, le 2 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de FERA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action FERA ?
Investir dans Fifth Era Acquisition Corp I implique de prendre en compte la fourchette annuelle 9.87 - 10.50 et le prix actuel 10.33. Beaucoup comparent -0.39% et 1.47% avant de passer des ordres à 10.33 ou 10.63. Consultez le graphique du cours de FERA en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Fifth Era Acquisition Corp I ?
Le cours le plus élevé de Fifth Era Acquisition Corp I l'année dernière était 10.50. Au cours de 9.87 - 10.50, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 10.28 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Fifth Era Acquisition Corp I sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Fifth Era Acquisition Corp I ?
Le cours le plus bas de Fifth Era Acquisition Corp I (FERA) sur l'année a été 9.87. Sa comparaison avec 10.33 et 9.87 - 10.50 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de FERA sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action FERA a-t-elle été divisée ?
Fifth Era Acquisition Corp I a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 10.28 et 2.28% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 10.28
- Ouverture
- 10.33
- Bid
- 10.33
- Ask
- 10.63
- Plus Bas
- 10.33
- Plus Haut
- 10.33
- Volume
- 2
- Changement quotidien
- 0.49%
- Changement Mensuel
- -0.39%
- Changement à 6 Mois
- 1.47%
- Changement Annuel
- 2.28%
- Act
- 414
- Fcst
- Prev
- 413
- Act
- 548
- Fcst
- Prev
- 549
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev