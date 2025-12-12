クォートセクション
通貨 / FERA
FERA: Fifth Era Acquisition Corp I

10.33 USD 0.05 (0.49%)
セクター: その他の銘柄 ベース: 米ドル 利益通貨: 米ドル

FERAの今日の為替レートは、0.49%変化しました。日中、通貨は1あたり10.33の安値と10.33の高値で取引されました。

Fifth Era Acquisition Corp Iダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

FERA株の現在の価格は？

Fifth Era Acquisition Corp Iの株価は本日10.33です。10.33 - 10.33内で取引され、前日の終値は10.28、取引量は2に達しました。FERAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Fifth Era Acquisition Corp Iの株は配当を出しますか？

Fifth Era Acquisition Corp Iの現在の価格は10.33です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.28%やUSDにも注目します。FERAの動きはライブチャートで確認できます。

FERA株を買う方法は？

Fifth Era Acquisition Corp Iの株は現在10.33で購入可能です。注文は通常10.33または10.63付近で行われ、2や0.00%が市場の動きを示します。FERAの最新情報はライブチャートで確認できます。

FERA株に投資する方法は？

Fifth Era Acquisition Corp Iへの投資では、年間の値幅9.87 - 10.50と現在の10.33を考慮します。注文は多くの場合10.33や10.63で行われる前に、-0.39%や1.47%と比較されます。FERAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Fifth Era Acquisition Corp Iの株の最高値は？

Fifth Era Acquisition Corp Iの過去1年の最高値は10.50でした。9.87 - 10.50内で株価は大きく変動し、10.28と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Fifth Era Acquisition Corp Iのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Fifth Era Acquisition Corp Iの株の最低値は？

Fifth Era Acquisition Corp I(FERA)の年間最安値は9.87でした。現在の10.33や9.87 - 10.50と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FERAの動きはライブチャートで確認できます。

FERAの株式分割はいつ行われましたか？

Fifth Era Acquisition Corp Iは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.28、2.28%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
10.33 10.33
1年のレンジ
9.87 10.50
以前の終値
10.28
始値
10.33
買値
10.33
買値
10.63
安値
10.33
高値
10.33
出来高
2
1日の変化
0.49%
1ヶ月の変化
-0.39%
6ヶ月の変化
1.47%
1年の変化
2.28%
