- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
FERA: Fifth Era Acquisition Corp I
FERAの今日の為替レートは、0.49%変化しました。日中、通貨は1あたり10.33の安値と10.33の高値で取引されました。
Fifth Era Acquisition Corp Iダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
FERA株の現在の価格は？
Fifth Era Acquisition Corp Iの株価は本日10.33です。10.33 - 10.33内で取引され、前日の終値は10.28、取引量は2に達しました。FERAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Fifth Era Acquisition Corp Iの株は配当を出しますか？
Fifth Era Acquisition Corp Iの現在の価格は10.33です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.28%やUSDにも注目します。FERAの動きはライブチャートで確認できます。
FERA株を買う方法は？
Fifth Era Acquisition Corp Iの株は現在10.33で購入可能です。注文は通常10.33または10.63付近で行われ、2や0.00%が市場の動きを示します。FERAの最新情報はライブチャートで確認できます。
FERA株に投資する方法は？
Fifth Era Acquisition Corp Iへの投資では、年間の値幅9.87 - 10.50と現在の10.33を考慮します。注文は多くの場合10.33や10.63で行われる前に、-0.39%や1.47%と比較されます。FERAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Fifth Era Acquisition Corp Iの株の最高値は？
Fifth Era Acquisition Corp Iの過去1年の最高値は10.50でした。9.87 - 10.50内で株価は大きく変動し、10.28と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Fifth Era Acquisition Corp Iのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Fifth Era Acquisition Corp Iの株の最低値は？
Fifth Era Acquisition Corp I(FERA)の年間最安値は9.87でした。現在の10.33や9.87 - 10.50と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FERAの動きはライブチャートで確認できます。
FERAの株式分割はいつ行われましたか？
Fifth Era Acquisition Corp Iは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.28、2.28%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 10.28
- 始値
- 10.33
- 買値
- 10.33
- 買値
- 10.63
- 安値
- 10.33
- 高値
- 10.33
- 出来高
- 2
- 1日の変化
- 0.49%
- 1ヶ月の変化
- -0.39%
- 6ヶ月の変化
- 1.47%
- 1年の変化
- 2.28%
- 実際
- 414
- 期待
- 前
- 413
- 実際
- 548
- 期待
- 前
- 549
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前