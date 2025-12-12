QuotazioniSezioni
Valute / FERA
FERA: Fifth Era Acquisition Corp I

10.33 USD 0.05 (0.49%)
Settore: Altri Simboli Base: Dollaro Valuta di profitto: Dollaro

Il tasso di cambio FERA ha avuto una variazione del 0.49% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.33 e ad un massimo di 10.33.

Segui le dinamiche di Fifth Era Acquisition Corp I. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni FERA oggi?

Oggi le azioni Fifth Era Acquisition Corp I sono prezzate a 10.33. Viene scambiato all'interno di 10.33 - 10.33, la chiusura di ieri è stata 10.28 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di FERA mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Fifth Era Acquisition Corp I pagano dividendi?

Fifth Era Acquisition Corp I è attualmente valutato a 10.33. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 2.28% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di FERA.

Come acquistare azioni FERA?

Puoi acquistare azioni Fifth Era Acquisition Corp I al prezzo attuale di 10.33. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 10.33 o 10.63, mentre 2 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di FERA sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni FERA?

Investire in Fifth Era Acquisition Corp I implica considerare l'intervallo annuale 9.87 - 10.50 e il prezzo attuale 10.33. Molti confrontano -0.39% e 1.47% prima di effettuare ordini su 10.33 o 10.63. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di FERA con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Fifth Era Acquisition Corp I?

Il prezzo massimo di Fifth Era Acquisition Corp I nell'ultimo anno è stato 10.50. All'interno di 9.87 - 10.50, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 10.28 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Fifth Era Acquisition Corp I utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Fifth Era Acquisition Corp I?

Il prezzo più basso di Fifth Era Acquisition Corp I (FERA) nel corso dell'anno è stato 9.87. Confrontandolo con gli attuali 10.33 e 9.87 - 10.50 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda FERA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di FERA?

Fifth Era Acquisition Corp I ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 10.28 e 2.28%.

Intervallo Giornaliero
10.33 10.33
Intervallo Annuale
9.87 10.50
Chiusura Precedente
10.28
Apertura
10.33
Bid
10.33
Ask
10.63
Minimo
10.33
Massimo
10.33
Volume
2
Variazione giornaliera
0.49%
Variazione Mensile
-0.39%
Variazione Semestrale
1.47%
Variazione Annuale
2.28%
