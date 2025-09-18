Dövizler / FDS
FDS: FactSet Research Systems Inc
289.25 USD 11.79 (3.92%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FDS fiyatı bugün -3.92% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 288.85 ve Yüksek fiyatı olarak 304.50 aralığında işlem gördü.
FactSet Research Systems Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
288.85 304.50
Yıllık aralık
288.85 499.88
- Önceki kapanış
- 301.04
- Açılış
- 304.25
- Satış
- 289.25
- Alış
- 289.55
- Düşük
- 288.85
- Yüksek
- 304.50
- Hacim
- 2.429 K
- Günlük değişim
- -3.92%
- Aylık değişim
- -21.82%
- 6 aylık değişim
- -36.18%
- Yıllık değişim
- -36.60%
21 Eylül, Pazar