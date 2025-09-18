FiyatlarBölümler
Dövizler / FDS
Geri dön - Hisse senetleri

FDS: FactSet Research Systems Inc

289.25 USD 11.79 (3.92%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FDS fiyatı bugün -3.92% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 288.85 ve Yüksek fiyatı olarak 304.50 aralığında işlem gördü.

FactSet Research Systems Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FDS haberleri

Günlük aralık
288.85 304.50
Yıllık aralık
288.85 499.88
Önceki kapanış
301.04
Açılış
304.25
Satış
289.25
Alış
289.55
Düşük
288.85
Yüksek
304.50
Hacim
2.429 K
Günlük değişim
-3.92%
Aylık değişim
-21.82%
6 aylık değişim
-36.18%
Yıllık değişim
-36.60%
21 Eylül, Pazar