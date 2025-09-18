KurseKategorien
FDS: FactSet Research Systems Inc

301.04 USD 34.94 (10.40%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FDS hat sich für heute um -10.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 297.85 bis zu einem Hoch von 336.97 gehandelt.

Verfolgen Sie die FactSet Research Systems Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
297.85 336.97
Jahresspanne
297.85 499.88
Vorheriger Schlusskurs
335.98
Eröffnung
336.97
Bid
301.04
Ask
301.34
Tief
297.85
Hoch
336.97
Volumen
5.145 K
Tagesänderung
-10.40%
Monatsänderung
-18.64%
6-Monatsänderung
-33.58%
Jahresänderung
-34.02%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K