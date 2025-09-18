Währungen / FDS
FDS: FactSet Research Systems Inc
301.04 USD 34.94 (10.40%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FDS hat sich für heute um -10.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 297.85 bis zu einem Hoch von 336.97 gehandelt.
Verfolgen Sie die FactSet Research Systems Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
297.85 336.97
Jahresspanne
297.85 499.88
- Vorheriger Schlusskurs
- 335.98
- Eröffnung
- 336.97
- Bid
- 301.04
- Ask
- 301.34
- Tief
- 297.85
- Hoch
- 336.97
- Volumen
- 5.145 K
- Tagesänderung
- -10.40%
- Monatsänderung
- -18.64%
- 6-Monatsänderung
- -33.58%
- Jahresänderung
- -34.02%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K