FDS: FactSet Research Systems Inc
322.58 USD 13.40 (3.99%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FDS para hoje mudou para -3.99%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 319.20 e o mais alto foi 336.97.
Veja a dinâmica do par de moedas FactSet Research Systems Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
FDS Notícias
- FactSet no 4º tri de 2025: 45 anos de crescimento de receita continuam, mas surgem preocupações com margens
- Intel, Nvidia e Novo Nordisk sobem no pré-mercado; AMD cai
- FactSet Research (FDS) Q4 Earnings Lag Estimates
- Ações da FactSet caem após resultados abaixo do esperado no Q4
- Stock Market Today: Welcome Back, 4%
- Lucro da FactSet Research veio abaixo das projeções por $0,08; receita supera estimativas
- FedEx, Lennar, Darden lead Thursday’s earnings lineup
- FactSet to Report Q4 Earnings: What's in Store for the Stock?
- FactSet Stock: Dividend Aristocrat That Appears To Be On Sale (FDS)
- Unveiling FactSet (FDS) Q4 Outlook: Wall Street Estimates for Key Metrics
- Tracking Ron Baron's BAMCO Portfolio - Q2 2025 Update (MUTF:BARIX)
- Wall Street Week Ahead
- FedEx, Lennar To Report Earnings As Investors Await Fed Rate Decision
- FedEx Headlines Earnings Calendar As Fed Rate Decision Looms; Olive Garden Parent Nears Buy Point
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- This Air Products and Chemicals Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Friday - Alaska Air Gr (NYSE:ALK), Air Products (NYSE:APD)
- Rothschild Redburn eleva classificação das ações da FactSet para Neutro com novo CEO
- Costco, Accenture, FedEx, and more set to report earnings Friday
- FactSet Research (FDS) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
Faixa diária
319.20 336.97
Faixa anual
319.20 499.88
- Fechamento anterior
- 335.98
- Open
- 336.97
- Bid
- 322.58
- Ask
- 322.88
- Low
- 319.20
- High
- 336.97
- Volume
- 562
- Mudança diária
- -3.99%
- Mudança mensal
- -12.82%
- Mudança de 6 meses
- -28.83%
- Mudança anual
- -29.30%
