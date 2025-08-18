货币 / FDS
FDS: FactSet Research Systems Inc
341.74 USD 3.28 (0.95%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FDS汇率已更改-0.95%。当日，交易品种以低点339.65和高点348.39进行交易。
关注FactSet Research Systems Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
339.65 348.39
年范围
339.65 499.88
- 前一天收盘价
- 345.02
- 开盘价
- 346.09
- 卖价
- 341.74
- 买价
- 342.04
- 最低价
- 339.65
- 最高价
- 348.39
- 交易量
- 296
- 日变化
- -0.95%
- 月变化
- -7.64%
- 6个月变化
- -24.60%
- 年变化
- -25.10%
