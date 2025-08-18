КотировкиРазделы
FDS: FactSet Research Systems Inc

345.02 USD 1.11 (0.32%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FDS за сегодня изменился на 0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 341.79, а максимальная — 346.27.

Следите за динамикой FactSet Research Systems Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
341.79 346.27
Годовой диапазон
341.79 499.88
Предыдущее закрытие
343.91
Open
345.90
Bid
345.02
Ask
345.32
Low
341.79
High
346.27
Объем
1.146 K
Дневное изменение
0.32%
Месячное изменение
-6.75%
6-месячное изменение
-23.88%
Годовое изменение
-24.38%
