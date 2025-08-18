Валюты / FDS
FDS: FactSet Research Systems Inc
345.02 USD 1.11 (0.32%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FDS за сегодня изменился на 0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 341.79, а максимальная — 346.27.
Следите за динамикой FactSet Research Systems Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
341.79 346.27
Годовой диапазон
341.79 499.88
- Предыдущее закрытие
- 343.91
- Open
- 345.90
- Bid
- 345.02
- Ask
- 345.32
- Low
- 341.79
- High
- 346.27
- Объем
- 1.146 K
- Дневное изменение
- 0.32%
- Месячное изменение
- -6.75%
- 6-месячное изменение
- -23.88%
- Годовое изменение
- -24.38%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.