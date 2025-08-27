CotizacionesSecciones
FDS: FactSet Research Systems Inc

335.98 USD 9.04 (2.62%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de FDS de hoy ha cambiado un -2.62%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 332.79, mientras que el máximo ha alcanzado 348.39.

Siga la dinámica de la pareja de divisas FactSet Research Systems Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
332.79 348.39
Rango anual
332.79 499.88
Cierres anteriores
345.02
Open
346.09
Bid
335.98
Ask
336.28
Low
332.79
High
348.39
Volumen
1.801 K
Cambio diario
-2.62%
Cambio mensual
-9.19%
Cambio a 6 meses
-25.87%
Cambio anual
-26.36%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B