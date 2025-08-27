Divisas / FDS
FDS: FactSet Research Systems Inc
335.98 USD 9.04 (2.62%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FDS de hoy ha cambiado un -2.62%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 332.79, mientras que el máximo ha alcanzado 348.39.
Siga la dinámica de la pareja de divisas FactSet Research Systems Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
332.79 348.39
Rango anual
332.79 499.88
- Cierres anteriores
- 345.02
- Open
- 346.09
- Bid
- 335.98
- Ask
- 336.28
- Low
- 332.79
- High
- 348.39
- Volumen
- 1.801 K
- Cambio diario
- -2.62%
- Cambio mensual
- -9.19%
- Cambio a 6 meses
- -25.87%
- Cambio anual
- -26.36%
