クォートセクション
通貨 / FDS
FDS: FactSet Research Systems Inc

301.04 USD 34.94 (10.40%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FDSの今日の為替レートは、-10.40%変化しました。日中、通貨は1あたり297.85の安値と336.97の高値で取引されました。

FactSet Research Systems Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FDS News

1日のレンジ
297.85 336.97
1年のレンジ
297.85 499.88
以前の終値
335.98
始値
336.97
買値
301.04
買値
301.34
安値
297.85
高値
336.97
出来高
5.145 K
1日の変化
-10.40%
1ヶ月の変化
-18.64%
6ヶ月の変化
-33.58%
1年の変化
-34.02%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K