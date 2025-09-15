通貨 / FDS
FDS: FactSet Research Systems Inc
301.04 USD 34.94 (10.40%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FDSの今日の為替レートは、-10.40%変化しました。日中、通貨は1あたり297.85の安値と336.97の高値で取引されました。
FactSet Research Systems Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
FDS News
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.27%
- FactSet Research Systems Inc. (FDS) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Palantir, Nvidia lead Thursday’s market cap stock movers
- FactSet、2025年度第4四半期のEPS予想を下回り、株価下落
- FactSet (FDS) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: FactSet Q4 2025 misses EPS forecast, stock drops
- FactSet Earnings Miss Estimates in Q4, Revenues Increase Y/Y
- FactSet株、318.57ドルで52週安値を記録
- FactSet stock hits 52-week low at 318.57 USD
- FactSet (FDS) Q4 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- FactSet 2025年度第4四半期：45年連続の収益成長が継続も、利益率に懸念が浮上
- FactSet Q4 2025 slides: 45-year revenue growth streak continues, margin concerns emerge
- インテル、Nvidia、ノボ・ノルディスクが時間外取引で上昇、アドバンスト・マイクロ・デバイセズは下落
- Intel, Nvidia and Novo Nordisk rise premarket; AMD falls
- FactSet Research (FDS) Q4 Earnings Lag Estimates
- FactSet株、第4四半期決算予想を下回り、弱い利益見通しで下落
- FactSet shares dip on Q4 earnings miss, weak profit guidance
- Stock Market Today: Welcome Back, 4%
- 【決算速報】ファクトセット・リサーチ・システムズ、売上高は予想を上回り、利益は予想を下回る結果に
- FactSet Research earnings missed by $0.08, revenue topped estimates
- FedEx, Lennar, Darden lead Thursday’s earnings lineup
- FactSet to Report Q4 Earnings: What's in Store for the Stock?
- FactSet Stock: Dividend Aristocrat That Appears To Be On Sale (FDS)
- Unveiling FactSet (FDS) Q4 Outlook: Wall Street Estimates for Key Metrics
1日のレンジ
297.85 336.97
1年のレンジ
297.85 499.88
- 以前の終値
- 335.98
- 始値
- 336.97
- 買値
- 301.04
- 買値
- 301.34
- 安値
- 297.85
- 高値
- 336.97
- 出来高
- 5.145 K
- 1日の変化
- -10.40%
- 1ヶ月の変化
- -18.64%
- 6ヶ月の変化
- -33.58%
- 1年の変化
- -34.02%
