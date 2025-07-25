Dövizler / FDP
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
FDP: Fresh Del Monte Produce Inc
35.71 USD 0.56 (1.54%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FDP fiyatı bugün -1.54% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 35.64 ve Yüksek fiyatı olarak 36.57 aralığında işlem gördü.
Fresh Del Monte Produce Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FDP haberleri
- AVO Bets on Direct-to-Retail in Europe: Too Soon or Just Right?
- PBJ: Consumer Staples Dashboard For September 2025 (NYSEARCA:PBJ)
- Is Mission Produce's International Farming Finally Bearing Fruit?
- Is Mission Produce Ready to Deliver on Global Sourcing Hopes?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Can AVO's Supply Chain Integration Drive Stability in Uncertain Times?
- Mission Produce's Margin Squeeze: Glitch or Structural Weakness?
- Fresh Del Monte Produce CEO sells $1.8 million in stock
- Fresh Del Monte expands in avocado, lime markets with Colombia venture
- Are Supply Chain Wins Enough to Fuel AVO's Next Growth Phase?
- Nabulsi Ziad, SVP at Fresh Del Monte, sells $35k in FDP stock
- Fresh Del Monte Produce SVP Silva sells $49k in stock
- Fresh Del Monte Produce CEO sells $1.45 million in stock
- Can Mission Produce Handle Margin Pressures From Mexico Supply?
- Is Mission Produce's Vertical Model a Long-Term Margin Driver?
- Fresh Del Monte (FDP) Q2 EPS Jumps 16%
- Del Monte (FDP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Fresh Del Monte Q2 2025 presentation: sales growth and margin expansion amid challenges
- Earnings call transcript: Fresh Del Monte Q2 2025 sees growth in net sales and profit margins
- Fresh Del Monte Produce Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:FDP)
- Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Fresh Del Monte beats estimates as specialty pineapples drive profit growth
- Fresh Del Monte Produce earnings beat by $0.28, revenue topped estimates
- Pepsi issues stern message to employees after mass closures
Günlük aralık
35.64 36.57
Yıllık aralık
26.50 40.75
- Önceki kapanış
- 36.27
- Açılış
- 36.57
- Satış
- 35.71
- Alış
- 36.01
- Düşük
- 35.64
- Yüksek
- 36.57
- Hacim
- 420
- Günlük değişim
- -1.54%
- Aylık değişim
- -1.49%
- 6 aylık değişim
- 16.55%
- Yıllık değişim
- 21.05%
21 Eylül, Pazar