FDP: Fresh Del Monte Produce Inc
35.62 USD 0.19 (0.54%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FDP за сегодня изменился на 0.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.17, а максимальная — 35.82.
Следите за динамикой Fresh Del Monte Produce Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
35.17 35.82
Годовой диапазон
26.50 40.75
- Предыдущее закрытие
- 35.43
- Open
- 35.44
- Bid
- 35.62
- Ask
- 35.92
- Low
- 35.17
- High
- 35.82
- Объем
- 497
- Дневное изменение
- 0.54%
- Месячное изменение
- -1.74%
- 6-месячное изменение
- 16.25%
- Годовое изменение
- 20.75%
