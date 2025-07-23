КотировкиРазделы
FDP: Fresh Del Monte Produce Inc

35.62 USD 0.19 (0.54%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FDP за сегодня изменился на 0.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.17, а максимальная — 35.82.

Следите за динамикой Fresh Del Monte Produce Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
35.17 35.82
Годовой диапазон
26.50 40.75
Предыдущее закрытие
35.43
Open
35.44
Bid
35.62
Ask
35.92
Low
35.17
High
35.82
Объем
497
Дневное изменение
0.54%
Месячное изменение
-1.74%
6-месячное изменение
16.25%
Годовое изменение
20.75%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.