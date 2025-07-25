KurseKategorien
FDP: Fresh Del Monte Produce Inc

36.27 USD 0.65 (1.82%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FDP hat sich für heute um 1.82% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 35.36 bis zu einem Hoch von 36.56 gehandelt.

Verfolgen Sie die Fresh Del Monte Produce Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
35.36 36.56
Jahresspanne
26.50 40.75
Vorheriger Schlusskurs
35.62
Eröffnung
35.36
Bid
36.27
Ask
36.57
Tief
35.36
Hoch
36.56
Volumen
822
Tagesänderung
1.82%
Monatsänderung
0.06%
6-Monatsänderung
18.37%
Jahresänderung
22.95%
