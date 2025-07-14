Dövizler / FBP
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
FBP: First BanCorp New
22.09 USD 0.15 (0.67%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FBP fiyatı bugün -0.67% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 21.89 ve Yüksek fiyatı olarak 22.26 aralığında işlem gördü.
First BanCorp New hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FBP haberleri
- First Bancorp (FBP) Could Be a Great Choice
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Is Ameris Bancorp (ABCB) Stock Outpacing Its Finance Peers This Year?
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- First Bancorp stock hits 52-week high at $22.40
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Is Ameris Bancorp (ABCB) Outperforming Other Finance Stocks This Year?
- Why First Bancorp (FBP) is a Great Dividend Stock Right Now
- Has Popular (BPOP) Outpaced Other Finance Stocks This Year?
- First Bancorp (FBP) Could Be a Great Choice
- Fidelity Stock Selector Small Cap Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FDSCX)
- First BanCorp Surpasses Q2 EPS Estimates
- How to Maximize Your Retirement Portfolio with These Top-Ranked Dividend Stocks
- First BanCorp. (FBP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- First BanCorp (FBP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: First BanCorp beats EPS forecast in Q2 2025
- First BanCorp Q2 2025 presentation slides: Profit rises on loan growth, margin expansion
- First BanCorp beats Q2 earnings estimates
- First Bancorp earnings beat by $0.04, revenue fell short of estimates
- First BanCorp declares $0.18 quarterly dividend on common stock
- Coca-Cola, Philip Morris, Raytheon lead Tuesday’s earnings lineup
- Are Finance Stocks Lagging First BanCorp. (FBP) This Year?
- Is First BanCorp. (FBP) Stock Undervalued Right Now?
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
Günlük aralık
21.89 22.26
Yıllık aralık
16.40 22.61
- Önceki kapanış
- 22.24
- Açılış
- 22.26
- Satış
- 22.09
- Alış
- 22.39
- Düşük
- 21.89
- Yüksek
- 22.26
- Hacim
- 807
- Günlük değişim
- -0.67%
- Aylık değişim
- 0.27%
- 6 aylık değişim
- 15.78%
- Yıllık değişim
- 5.29%
21 Eylül, Pazar