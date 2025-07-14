Währungen / FBP
FBP: First BanCorp New
22.24 USD 0.51 (2.35%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FBP hat sich für heute um 2.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.75 bis zu einem Hoch von 22.34 gehandelt.
Verfolgen Sie die First BanCorp New-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
21.75 22.34
Jahresspanne
16.40 22.61
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.73
- Eröffnung
- 21.85
- Bid
- 22.24
- Ask
- 22.54
- Tief
- 21.75
- Hoch
- 22.34
- Volumen
- 1.343 K
- Tagesänderung
- 2.35%
- Monatsänderung
- 0.95%
- 6-Monatsänderung
- 16.56%
- Jahresänderung
- 6.01%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K