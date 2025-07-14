Devises / FBP
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
FBP: First BanCorp New
22.09 USD 0.15 (0.67%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de FBP a changé de -0.67% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 21.89 et à un maximum de 22.26.
Suivez la dynamique First BanCorp New. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FBP Nouvelles
- First Bancorp (FBP) Could Be a Great Choice
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Is Ameris Bancorp (ABCB) Stock Outpacing Its Finance Peers This Year?
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- First Bancorp stock hits 52-week high at $22.40
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Is Ameris Bancorp (ABCB) Outperforming Other Finance Stocks This Year?
- Why First Bancorp (FBP) is a Great Dividend Stock Right Now
- Has Popular (BPOP) Outpaced Other Finance Stocks This Year?
- First Bancorp (FBP) Could Be a Great Choice
- Fidelity Stock Selector Small Cap Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FDSCX)
- First BanCorp Surpasses Q2 EPS Estimates
- How to Maximize Your Retirement Portfolio with These Top-Ranked Dividend Stocks
- First BanCorp. (FBP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- First BanCorp (FBP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: First BanCorp beats EPS forecast in Q2 2025
- First BanCorp Q2 2025 presentation slides: Profit rises on loan growth, margin expansion
- First BanCorp beats Q2 earnings estimates
- First Bancorp earnings beat by $0.04, revenue fell short of estimates
- First BanCorp declares $0.18 quarterly dividend on common stock
- Coca-Cola, Philip Morris, Raytheon lead Tuesday’s earnings lineup
- Are Finance Stocks Lagging First BanCorp. (FBP) This Year?
- Is First BanCorp. (FBP) Stock Undervalued Right Now?
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
Range quotidien
21.89 22.26
Range Annuel
16.40 22.61
- Clôture Précédente
- 22.24
- Ouverture
- 22.26
- Bid
- 22.09
- Ask
- 22.39
- Plus Bas
- 21.89
- Plus Haut
- 22.26
- Volume
- 807
- Changement quotidien
- -0.67%
- Changement Mensuel
- 0.27%
- Changement à 6 Mois
- 15.78%
- Changement Annuel
- 5.29%
20 septembre, samedi