FBP: First BanCorp New
22.09 USD 0.15 (0.67%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FBP 환율이 오늘 -0.67%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 21.89이고 고가는 22.26이었습니다.
First BanCorp New 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
21.89 22.26
년간 변동
16.40 22.61
- 이전 종가
- 22.24
- 시가
- 22.26
- Bid
- 22.09
- Ask
- 22.39
- 저가
- 21.89
- 고가
- 22.26
- 볼륨
- 807
- 일일 변동
- -0.67%
- 월 변동
- 0.27%
- 6개월 변동
- 15.78%
- 년간 변동율
- 5.29%
