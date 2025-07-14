Valute / FBP
FBP: First BanCorp New
22.09 USD 0.15 (0.67%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FBP ha avuto una variazione del -0.67% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.89 e ad un massimo di 22.26.
Segui le dinamiche di First BanCorp New. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
FBP News
Intervallo Giornaliero
21.89 22.26
Intervallo Annuale
16.40 22.61
- Chiusura Precedente
- 22.24
- Apertura
- 22.26
- Bid
- 22.09
- Ask
- 22.39
- Minimo
- 21.89
- Massimo
- 22.26
- Volume
- 807
- Variazione giornaliera
- -0.67%
- Variazione Mensile
- 0.27%
- Variazione Semestrale
- 15.78%
- Variazione Annuale
- 5.29%
20 settembre, sabato