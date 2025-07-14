QuotazioniSezioni
Valute / FBP
Tornare a Azioni

FBP: First BanCorp New

22.09 USD 0.15 (0.67%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FBP ha avuto una variazione del -0.67% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.89 e ad un massimo di 22.26.

Segui le dinamiche di First BanCorp New. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FBP News

Intervallo Giornaliero
21.89 22.26
Intervallo Annuale
16.40 22.61
Chiusura Precedente
22.24
Apertura
22.26
Bid
22.09
Ask
22.39
Minimo
21.89
Massimo
22.26
Volume
807
Variazione giornaliera
-0.67%
Variazione Mensile
0.27%
Variazione Semestrale
15.78%
Variazione Annuale
5.29%
20 settembre, sabato