FBP: First BanCorp New
22.24 USD 0.51 (2.35%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FBPの今日の為替レートは、2.35%変化しました。日中、通貨は1あたり21.75の安値と22.34の高値で取引されました。
First BanCorp Newダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
21.75 22.34
1年のレンジ
16.40 22.61
- 以前の終値
- 21.73
- 始値
- 21.85
- 買値
- 22.24
- 買値
- 22.54
- 安値
- 21.75
- 高値
- 22.34
- 出来高
- 1.343 K
- 1日の変化
- 2.35%
- 1ヶ月の変化
- 0.95%
- 6ヶ月の変化
- 16.56%
- 1年の変化
- 6.01%
