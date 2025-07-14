クォートセクション
通貨 / FBP
FBP: First BanCorp New

22.24 USD 0.51 (2.35%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FBPの今日の為替レートは、2.35%変化しました。日中、通貨は1あたり21.75の安値と22.34の高値で取引されました。

First BanCorp Newダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
21.75 22.34
1年のレンジ
16.40 22.61
以前の終値
21.73
始値
21.85
買値
22.24
買値
22.54
安値
21.75
高値
22.34
出来高
1.343 K
1日の変化
2.35%
1ヶ月の変化
0.95%
6ヶ月の変化
16.56%
1年の変化
6.01%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K