FBP: First BanCorp New
21.47 USD 0.17 (0.79%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FBP за сегодня изменился на -0.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.18, а максимальная — 21.76.
Следите за динамикой First BanCorp New. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FBP
Дневной диапазон
21.18 21.76
Годовой диапазон
16.40 22.61
- Предыдущее закрытие
- 21.64
- Open
- 21.66
- Bid
- 21.47
- Ask
- 21.77
- Low
- 21.18
- High
- 21.76
- Объем
- 840
- Дневное изменение
- -0.79%
- Месячное изменение
- -2.54%
- 6-месячное изменение
- 12.53%
- Годовое изменение
- 2.34%
