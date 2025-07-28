FiyatlarBölümler
Dövizler / FAS
FAS: Direxion Financial Bull 3X Shares

180.81 USD 0.96 (0.53%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FAS fiyatı bugün 0.53% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 177.75 ve Yüksek fiyatı olarak 182.52 aralığında işlem gördü.

Direxion Financial Bull 3X Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
177.75 182.52
Yıllık aralık
92.66 189.23
Önceki kapanış
179.85
Açılış
180.61
Satış
180.81
Alış
181.11
Düşük
177.75
Yüksek
182.52
Hacim
1.009 K
Günlük değişim
0.53%
Aylık değişim
2.30%
6 aylık değişim
15.40%
Yıllık değişim
40.32%
21 Eylül, Pazar