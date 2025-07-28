货币 / FAS
FAS: Direxion Financial Bull 3X Shares
180.81 USD 0.96 (0.53%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FAS汇率已更改0.53%。当日，交易品种以低点177.75和高点182.52进行交易。
关注Direxion Financial Bull 3X Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
日范围
177.75 182.52
年范围
92.66 189.23
- 前一天收盘价
- 179.85
- 开盘价
- 180.61
- 卖价
- 180.81
- 买价
- 181.11
- 最低价
- 177.75
- 最高价
- 182.52
- 交易量
- 1.009 K
- 日变化
- 0.53%
- 月变化
- 2.30%
- 6个月变化
- 15.40%
- 年变化
- 40.32%
21 九月, 星期日