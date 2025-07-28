报价部分
货币 / FAS
回到股票

FAS: Direxion Financial Bull 3X Shares

180.81 USD 0.96 (0.53%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日FAS汇率已更改0.53%。当日，交易品种以低点177.75和高点182.52进行交易。

关注Direxion Financial Bull 3X Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FAS新闻

日范围
177.75 182.52
年范围
92.66 189.23
前一天收盘价
179.85
开盘价
180.61
卖价
180.81
买价
181.11
最低价
177.75
最高价
182.52
交易量
1.009 K
日变化
0.53%
月变化
2.30%
6个月变化
15.40%
年变化
40.32%
21 九月, 星期日