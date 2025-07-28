Valute / FAS
FAS: Direxion Financial Bull 3X Shares
180.81 USD 0.96 (0.53%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FAS ha avuto una variazione del 0.53% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 177.75 e ad un massimo di 182.52.
Segui le dinamiche di Direxion Financial Bull 3X Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
177.75 182.52
Intervallo Annuale
92.66 189.23
- Chiusura Precedente
- 179.85
- Apertura
- 180.61
- Bid
- 180.81
- Ask
- 181.11
- Minimo
- 177.75
- Massimo
- 182.52
- Volume
- 1.009 K
- Variazione giornaliera
- 0.53%
- Variazione Mensile
- 2.30%
- Variazione Semestrale
- 15.40%
- Variazione Annuale
- 40.32%
21 settembre, domenica