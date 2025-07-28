QuotazioniSezioni
Valute / FAS
Tornare a Azioni

FAS: Direxion Financial Bull 3X Shares

180.81 USD 0.96 (0.53%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FAS ha avuto una variazione del 0.53% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 177.75 e ad un massimo di 182.52.

Segui le dinamiche di Direxion Financial Bull 3X Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FAS News

Intervallo Giornaliero
177.75 182.52
Intervallo Annuale
92.66 189.23
Chiusura Precedente
179.85
Apertura
180.61
Bid
180.81
Ask
181.11
Minimo
177.75
Massimo
182.52
Volume
1.009 K
Variazione giornaliera
0.53%
Variazione Mensile
2.30%
Variazione Semestrale
15.40%
Variazione Annuale
40.32%
21 settembre, domenica