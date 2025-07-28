KurseKategorien
FAS: Direxion Financial Bull 3X Shares

180.81 USD 0.96 (0.53%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FAS hat sich für heute um 0.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 177.75 bis zu einem Hoch von 182.52 gehandelt.

Verfolgen Sie die Direxion Financial Bull 3X Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
177.75 182.52
Jahresspanne
92.66 189.23
Vorheriger Schlusskurs
179.85
Eröffnung
180.61
Bid
180.81
Ask
181.11
Tief
177.75
Hoch
182.52
Volumen
1.009 K
Tagesänderung
0.53%
Monatsänderung
2.30%
6-Monatsänderung
15.40%
Jahresänderung
40.32%
21 September, Sonntag