FAS: Direxion Financial Bull 3X Shares

180.81 USD 0.96 (0.53%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do FAS para hoje mudou para 0.53%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 177.75 e o mais alto foi 182.52.

Veja a dinâmica do par de moedas Direxion Financial Bull 3X Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Faixa diária
177.75 182.52
Faixa anual
92.66 189.23
Fechamento anterior
179.85
Open
180.61
Bid
180.81
Ask
181.11
Low
177.75
High
182.52
Volume
1.009 K
Mudança diária
0.53%
Mudança mensal
2.30%
Mudança de 6 meses
15.40%
Mudança anual
40.32%
