FAS: Direxion Financial Bull 3X Shares
180.81 USD 0.96 (0.53%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FAS para hoje mudou para 0.53%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 177.75 e o mais alto foi 182.52.
Veja a dinâmica do par de moedas Direxion Financial Bull 3X Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
177.75 182.52
Faixa anual
92.66 189.23
- Fechamento anterior
- 179.85
- Open
- 180.61
- Bid
- 180.81
- Ask
- 181.11
- Low
- 177.75
- High
- 182.52
- Volume
- 1.009 K
- Mudança diária
- 0.53%
- Mudança mensal
- 2.30%
- Mudança de 6 meses
- 15.40%
- Mudança anual
- 40.32%
21 setembro, domingo