クォートセクション
通貨 / FAS
株に戻る

FAS: Direxion Financial Bull 3X Shares

180.81 USD 0.96 (0.53%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FASの今日の為替レートは、0.53%変化しました。日中、通貨は1あたり177.75の安値と182.52の高値で取引されました。

Direxion Financial Bull 3X Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FAS News

1日のレンジ
177.75 182.52
1年のレンジ
92.66 189.23
以前の終値
179.85
始値
180.61
買値
180.81
買値
181.11
安値
177.75
高値
182.52
出来高
1.009 K
1日の変化
0.53%
1ヶ月の変化
2.30%
6ヶ月の変化
15.40%
1年の変化
40.32%
21 9月, 日曜日