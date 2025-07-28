通貨 / FAS
FAS: Direxion Financial Bull 3X Shares
180.81 USD 0.96 (0.53%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FASの今日の為替レートは、0.53%変化しました。日中、通貨は1あたり177.75の安値と182.52の高値で取引されました。
Direxion Financial Bull 3X Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
177.75 182.52
1年のレンジ
92.66 189.23
- 以前の終値
- 179.85
- 始値
- 180.61
- 買値
- 180.81
- 買値
- 181.11
- 安値
- 177.75
- 高値
- 182.52
- 出来高
- 1.009 K
- 1日の変化
- 0.53%
- 1ヶ月の変化
- 2.30%
- 6ヶ月の変化
- 15.40%
- 1年の変化
- 40.32%
21 9月, 日曜日