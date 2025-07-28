Валюты / FAS
FAS: Direxion Financial Bull 3X Shares
180.81 USD 0.96 (0.53%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FAS за сегодня изменился на 0.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 177.75, а максимальная — 182.52.
Следите за динамикой Direxion Financial Bull 3X Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
177.75 182.52
Годовой диапазон
92.66 189.23
- Предыдущее закрытие
- 179.85
- Open
- 180.61
- Bid
- 180.81
- Ask
- 181.11
- Low
- 177.75
- High
- 182.52
- Объем
- 1.009 K
- Дневное изменение
- 0.53%
- Месячное изменение
- 2.30%
- 6-месячное изменение
- 15.40%
- Годовое изменение
- 40.32%
21 сентября, воскресенье