Курс FAS за сегодня изменился на 0.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 177.75, а максимальная — 182.52.

Следите за динамикой Direxion Financial Bull 3X Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.