FAS: Direxion Financial Bull 3X Shares

180.81 USD 0.96 (0.53%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FAS за сегодня изменился на 0.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 177.75, а максимальная — 182.52.

Следите за динамикой Direxion Financial Bull 3X Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
177.75 182.52
Годовой диапазон
92.66 189.23
Предыдущее закрытие
179.85
Open
180.61
Bid
180.81
Ask
181.11
Low
177.75
High
182.52
Объем
1.009 K
Дневное изменение
0.53%
Месячное изменение
2.30%
6-месячное изменение
15.40%
Годовое изменение
40.32%
21 сентября, воскресенье