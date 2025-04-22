FiyatlarBölümler
EZBC: Franklin Templeton Digital Holdings Trust Shares of Franklin Bi

66.64 USD 1.40 (2.06%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

EZBC fiyatı bugün -2.06% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 66.60 ve Yüksek fiyatı olarak 67.46 aralığında işlem gördü.

Franklin Templeton Digital Holdings Trust Shares of Franklin Bi hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
66.60 67.46
Yıllık aralık
34.12 71.19
Önceki kapanış
68.04
Açılış
67.35
Satış
66.64
Alış
66.94
Düşük
66.60
Yüksek
67.46
Hacim
243
Günlük değişim
-2.06%
Aylık değişim
5.28%
6 aylık değişim
37.43%
Yıllık değişim
81.38%
21 Eylül, Pazar