Valute / EZBC
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
EZBC: Franklin Templeton Digital Holdings Trust Shares of Franklin Bi
66.64 USD 1.40 (2.06%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio EZBC ha avuto una variazione del -2.06% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 66.60 e ad un massimo di 67.46.
Segui le dinamiche di Franklin Templeton Digital Holdings Trust Shares of Franklin Bi. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EZBC News
- EZBC: Bitcoin's Stagnant Utility Remains A Weakness (BATS:EZBC)
- How Are Investors Earning Up to $6,000 Daily from XRP Amid ETF Filings?
- Bitcoin: Record Chase Will Continue (BTC-USD)
- Bitcoin ETFs: How To Have Your BTC Cake And Eat It Too (NASDAQ:IBIT)
- Bitcoin Dominance Continues Decimating Altcoins (BTC-USD)
Intervallo Giornaliero
66.60 67.46
Intervallo Annuale
34.12 71.19
- Chiusura Precedente
- 68.04
- Apertura
- 67.35
- Bid
- 66.64
- Ask
- 66.94
- Minimo
- 66.60
- Massimo
- 67.46
- Volume
- 243
- Variazione giornaliera
- -2.06%
- Variazione Mensile
- 5.28%
- Variazione Semestrale
- 37.43%
- Variazione Annuale
- 81.38%
20 settembre, sabato