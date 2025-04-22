QuotazioniSezioni
EZBC: Franklin Templeton Digital Holdings Trust Shares of Franklin Bi

66.64 USD 1.40 (2.06%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio EZBC ha avuto una variazione del -2.06% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 66.60 e ad un massimo di 67.46.

Segui le dinamiche di Franklin Templeton Digital Holdings Trust Shares of Franklin Bi. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
66.60 67.46
Intervallo Annuale
34.12 71.19
Chiusura Precedente
68.04
Apertura
67.35
Bid
66.64
Ask
66.94
Minimo
66.60
Massimo
67.46
Volume
243
Variazione giornaliera
-2.06%
Variazione Mensile
5.28%
Variazione Semestrale
37.43%
Variazione Annuale
81.38%
20 settembre, sabato