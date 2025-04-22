CotationsSections
Devises / EZBC
EZBC: Franklin Templeton Digital Holdings Trust Shares of Franklin Bi

66.64 USD 1.40 (2.06%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de EZBC a changé de -2.06% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 66.60 et à un maximum de 67.46.

Suivez la dynamique Franklin Templeton Digital Holdings Trust Shares of Franklin Bi. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
66.60 67.46
Range Annuel
34.12 71.19
Clôture Précédente
68.04
Ouverture
67.35
Bid
66.64
Ask
66.94
Plus Bas
66.60
Plus Haut
67.46
Volume
243
Changement quotidien
-2.06%
Changement Mensuel
5.28%
Changement à 6 Mois
37.43%
Changement Annuel
81.38%
20 septembre, samedi