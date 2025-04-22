通貨 / EZBC
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
EZBC: Franklin Templeton Digital Holdings Trust Shares of Franklin Bi
68.04 USD 1.10 (1.64%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
EZBCの今日の為替レートは、1.64%変化しました。日中、通貨は1あたり67.90の安値と68.28の高値で取引されました。
Franklin Templeton Digital Holdings Trust Shares of Franklin Biダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EZBC News
- EZBC: Bitcoin's Stagnant Utility Remains A Weakness (BATS:EZBC)
- How Are Investors Earning Up to $6,000 Daily from XRP Amid ETF Filings?
- Bitcoin: Record Chase Will Continue (BTC-USD)
- Bitcoin ETFs: How To Have Your BTC Cake And Eat It Too (NASDAQ:IBIT)
- Bitcoin Dominance Continues Decimating Altcoins (BTC-USD)
1日のレンジ
67.90 68.28
1年のレンジ
34.12 71.19
- 以前の終値
- 66.94
- 始値
- 68.02
- 買値
- 68.04
- 買値
- 68.34
- 安値
- 67.90
- 高値
- 68.28
- 出来高
- 242
- 1日の変化
- 1.64%
- 1ヶ月の変化
- 7.49%
- 6ヶ月の変化
- 40.32%
- 1年の変化
- 85.19%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K