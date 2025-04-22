クォートセクション
通貨 / EZBC
株に戻る

EZBC: Franklin Templeton Digital Holdings Trust Shares of Franklin Bi

68.04 USD 1.10 (1.64%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

EZBCの今日の為替レートは、1.64%変化しました。日中、通貨は1あたり67.90の安値と68.28の高値で取引されました。

Franklin Templeton Digital Holdings Trust Shares of Franklin Biダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EZBC News

1日のレンジ
67.90 68.28
1年のレンジ
34.12 71.19
以前の終値
66.94
始値
68.02
買値
68.04
買値
68.34
安値
67.90
高値
68.28
出来高
242
1日の変化
1.64%
1ヶ月の変化
7.49%
6ヶ月の変化
40.32%
1年の変化
85.19%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K