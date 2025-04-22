КотировкиРазделы
Валюты / EZBC
Назад в Рынок акций США

EZBC: Franklin Templeton Digital Holdings Trust Shares of Franklin Bi

67.66 USD 0.90 (1.35%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EZBC за сегодня изменился на 1.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 66.46, а максимальная — 67.74.

Следите за динамикой Franklin Templeton Digital Holdings Trust Shares of Franklin Bi. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости EZBC

Дневной диапазон
66.46 67.74
Годовой диапазон
34.12 71.19
Предыдущее закрытие
66.76
Open
66.84
Bid
67.66
Ask
67.96
Low
66.46
High
67.74
Объем
209
Дневное изменение
1.35%
Месячное изменение
6.89%
6-месячное изменение
39.53%
Годовое изменение
84.16%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.