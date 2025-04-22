Валюты / EZBC
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
EZBC: Franklin Templeton Digital Holdings Trust Shares of Franklin Bi
67.66 USD 0.90 (1.35%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EZBC за сегодня изменился на 1.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 66.46, а максимальная — 67.74.
Следите за динамикой Franklin Templeton Digital Holdings Trust Shares of Franklin Bi. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости EZBC
- EZBC: Bitcoin's Stagnant Utility Remains A Weakness (BATS:EZBC)
- How Are Investors Earning Up to $6,000 Daily from XRP Amid ETF Filings?
- Bitcoin: Record Chase Will Continue (BTC-USD)
- Bitcoin ETFs: How To Have Your BTC Cake And Eat It Too (NASDAQ:IBIT)
- Bitcoin Dominance Continues Decimating Altcoins (BTC-USD)
Дневной диапазон
66.46 67.74
Годовой диапазон
34.12 71.19
- Предыдущее закрытие
- 66.76
- Open
- 66.84
- Bid
- 67.66
- Ask
- 67.96
- Low
- 66.46
- High
- 67.74
- Объем
- 209
- Дневное изменение
- 1.35%
- Месячное изменение
- 6.89%
- 6-месячное изменение
- 39.53%
- Годовое изменение
- 84.16%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.