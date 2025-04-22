Währungen / EZBC
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
EZBC: Franklin Templeton Digital Holdings Trust Shares of Franklin Bi
68.04 USD 1.10 (1.64%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EZBC hat sich für heute um 1.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 67.90 bis zu einem Hoch von 68.28 gehandelt.
Verfolgen Sie die Franklin Templeton Digital Holdings Trust Shares of Franklin Bi-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EZBC News
- EZBC: Bitcoin's Stagnant Utility Remains A Weakness (BATS:EZBC)
- How Are Investors Earning Up to $6,000 Daily from XRP Amid ETF Filings?
- Bitcoin: Record Chase Will Continue (BTC-USD)
- Bitcoin ETFs: How To Have Your BTC Cake And Eat It Too (NASDAQ:IBIT)
- Bitcoin Dominance Continues Decimating Altcoins (BTC-USD)
Tagesspanne
67.90 68.28
Jahresspanne
34.12 71.19
- Vorheriger Schlusskurs
- 66.94
- Eröffnung
- 68.02
- Bid
- 68.04
- Ask
- 68.34
- Tief
- 67.90
- Hoch
- 68.28
- Volumen
- 242
- Tagesänderung
- 1.64%
- Monatsänderung
- 7.49%
- 6-Monatsänderung
- 40.32%
- Jahresänderung
- 85.19%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K