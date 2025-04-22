KurseKategorien
Währungen / EZBC
Zurück zum Aktien

EZBC: Franklin Templeton Digital Holdings Trust Shares of Franklin Bi

68.04 USD 1.10 (1.64%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EZBC hat sich für heute um 1.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 67.90 bis zu einem Hoch von 68.28 gehandelt.

Verfolgen Sie die Franklin Templeton Digital Holdings Trust Shares of Franklin Bi-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EZBC News

Tagesspanne
67.90 68.28
Jahresspanne
34.12 71.19
Vorheriger Schlusskurs
66.94
Eröffnung
68.02
Bid
68.04
Ask
68.34
Tief
67.90
Hoch
68.28
Volumen
242
Tagesänderung
1.64%
Monatsänderung
7.49%
6-Monatsänderung
40.32%
Jahresänderung
85.19%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K