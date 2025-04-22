Divisas / EZBC
EZBC: Franklin Templeton Digital Holdings Trust Shares of Franklin Bi
66.94 USD 0.72 (1.06%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de EZBC de hoy ha cambiado un -1.06%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 66.44, mientras que el máximo ha alcanzado 67.36.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Franklin Templeton Digital Holdings Trust Shares of Franklin Bi. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
66.44 67.36
Rango anual
34.12 71.19
- Cierres anteriores
- 67.66
- Open
- 67.32
- Bid
- 66.94
- Ask
- 67.24
- Low
- 66.44
- High
- 67.36
- Volumen
- 294
- Cambio diario
- -1.06%
- Cambio mensual
- 5.75%
- Cambio a 6 meses
- 38.05%
- Cambio anual
- 82.20%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B