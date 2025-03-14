Dövizler / EYPT
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
EYPT: EyePoint Pharmaceuticals Inc
13.25 USD 0.51 (3.71%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
EYPT fiyatı bugün -3.71% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 13.04 ve Yüksek fiyatı olarak 13.76 aralığında işlem gördü.
EyePoint Pharmaceuticals Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EYPT haberleri
- EyePoint Pharmaceuticals, Inc. (EYPT) Presents at Citi's Biopharma Back to
- Eyepoint Pharmaceuticals at Citi’s Biopharma Conference: Strategic Progress in AMD
- EyePoint Pharmaceuticals stock price target raised to $28 at Mizuho
- EyePoint Pharmaceuticals (EYPT) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Eyepoint Pharma earnings missed by $0.04, revenue fell short of estimates
- Guardant Health (GH) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Alibaba, Merck Stir Wednesday’s Market Cap Stock Movers
- EyePoint Reports Inducement Grants Under NASDAQ Listing Rule 5635(c)(4)
- EyePoint at Goldman Sachs Healthcare Conference: Sustained-Release Vision
- Tiny Phathom Pharmaceuticals Just An Got FDA Blessing And Big-Time Upside: Buy (PHAT)
- H.C. Wainwright maintains Buy on EyePoint with $22 target
- EyePoint Announces Participation at Upcoming Investor Conferences
- Market Cap Stock Movers: Tempus AI, Okta Slide on Wednesday
- Heico, Monro, Abercrombie & Fitch, Joby Aviation And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - AnaptysBio (NASDAQ:ANAB), Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF)
- JPMorgan maintains EyePoint stock Overweight with $26 target
- EyePoint at Stifel Forum: Strategic Advances in Ophthalmology
- EyePoint Completes Enrollment in Pivotal Phase 3 LUGANO Trial of DURAVYU™ for Treatment of Wet Age-Related Macular Degeneration
- EyePoint Pharmaceuticals Reports Inducement Grants Under NASDAQ Listing Rule 5635(c)(4)
- Mizuho cuts EyePoint Pharmaceuticals target to $26
- Li Auto, Xponential Fitness And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - EyePoint Pharmaceuticals (NASDAQ:EYPT), Cormedix (NASDAQ:CRMD)
Günlük aralık
13.04 13.76
Yıllık aralık
3.91 14.42
- Önceki kapanış
- 13.76
- Açılış
- 13.76
- Satış
- 13.25
- Alış
- 13.55
- Düşük
- 13.04
- Yüksek
- 13.76
- Hacim
- 1.578 K
- Günlük değişim
- -3.71%
- Aylık değişim
- 15.02%
- 6 aylık değişim
- 145.83%
- Yıllık değişim
- 66.46%
21 Eylül, Pazar