Devises / EYPT
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
EYPT: EyePoint Pharmaceuticals Inc
13.25 USD 0.51 (3.71%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de EYPT a changé de -3.71% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 13.04 et à un maximum de 13.76.
Suivez la dynamique EyePoint Pharmaceuticals Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EYPT Nouvelles
- EyePoint Pharmaceuticals, Inc. (EYPT) Presents at Citi's Biopharma Back to
- Eyepoint Pharmaceuticals at Citi’s Biopharma Conference: Strategic Progress in AMD
- EyePoint Pharmaceuticals stock price target raised to $28 at Mizuho
- EyePoint Pharmaceuticals (EYPT) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Eyepoint Pharma earnings missed by $0.04, revenue fell short of estimates
- Guardant Health (GH) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Alibaba, Merck Stir Wednesday’s Market Cap Stock Movers
- EyePoint Reports Inducement Grants Under NASDAQ Listing Rule 5635(c)(4)
- EyePoint at Goldman Sachs Healthcare Conference: Sustained-Release Vision
- Tiny Phathom Pharmaceuticals Just An Got FDA Blessing And Big-Time Upside: Buy (PHAT)
- H.C. Wainwright maintains Buy on EyePoint with $22 target
- EyePoint Announces Participation at Upcoming Investor Conferences
- Market Cap Stock Movers: Tempus AI, Okta Slide on Wednesday
- Heico, Monro, Abercrombie & Fitch, Joby Aviation And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - AnaptysBio (NASDAQ:ANAB), Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF)
- JPMorgan maintains EyePoint stock Overweight with $26 target
- EyePoint at Stifel Forum: Strategic Advances in Ophthalmology
- EyePoint Completes Enrollment in Pivotal Phase 3 LUGANO Trial of DURAVYU™ for Treatment of Wet Age-Related Macular Degeneration
- EyePoint Pharmaceuticals Reports Inducement Grants Under NASDAQ Listing Rule 5635(c)(4)
- Mizuho cuts EyePoint Pharmaceuticals target to $26
- Li Auto, Xponential Fitness And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - EyePoint Pharmaceuticals (NASDAQ:EYPT), Cormedix (NASDAQ:CRMD)
Range quotidien
13.04 13.76
Range Annuel
3.91 14.42
- Clôture Précédente
- 13.76
- Ouverture
- 13.76
- Bid
- 13.25
- Ask
- 13.55
- Plus Bas
- 13.04
- Plus Haut
- 13.76
- Volume
- 1.578 K
- Changement quotidien
- -3.71%
- Changement Mensuel
- 15.02%
- Changement à 6 Mois
- 145.83%
- Changement Annuel
- 66.46%
20 septembre, samedi