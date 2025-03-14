Moedas / EYPT
EYPT: EyePoint Pharmaceuticals Inc
13.88 USD 0.24 (1.76%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do EYPT para hoje mudou para 1.76%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 13.68 e o mais alto foi 13.97.
Veja a dinâmica do par de moedas EyePoint Pharmaceuticals Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
13.68 13.97
Faixa anual
3.91 14.42
- Fechamento anterior
- 13.64
- Open
- 13.70
- Bid
- 13.88
- Ask
- 14.18
- Low
- 13.68
- High
- 13.97
- Volume
- 175
- Mudança diária
- 1.76%
- Mudança mensal
- 20.49%
- Mudança de 6 meses
- 157.51%
- Mudança anual
- 74.37%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh