EYPT: EyePoint Pharmaceuticals Inc
13.76 USD 0.12 (0.88%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
EYPTの今日の為替レートは、0.88%変化しました。日中、通貨は1あたり13.68の安値と13.97の高値で取引されました。
EyePoint Pharmaceuticals Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EYPT News
- EyePoint Pharmaceuticals, Inc. (EYPT) Presents at Citi's Biopharma Back to
- Eyepoint Pharmaceuticals at Citi’s Biopharma Conference: Strategic Progress in AMD
- EyePoint Pharmaceuticals stock price target raised to $28 at Mizuho
- EyePoint Pharmaceuticals (EYPT) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Eyepoint Pharma earnings missed by $0.04, revenue fell short of estimates
- Guardant Health (GH) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Alibaba, Merck Stir Wednesday’s Market Cap Stock Movers
- EyePoint Reports Inducement Grants Under NASDAQ Listing Rule 5635(c)(4)
- EyePoint at Goldman Sachs Healthcare Conference: Sustained-Release Vision
- Tiny Phathom Pharmaceuticals Just An Got FDA Blessing And Big-Time Upside: Buy (PHAT)
- H.C. Wainwright maintains Buy on EyePoint with $22 target
- EyePoint Announces Participation at Upcoming Investor Conferences
- Market Cap Stock Movers: Tempus AI, Okta Slide on Wednesday
- Heico, Monro, Abercrombie & Fitch, Joby Aviation And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - AnaptysBio (NASDAQ:ANAB), Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF)
- JPMorgan maintains EyePoint stock Overweight with $26 target
- EyePoint at Stifel Forum: Strategic Advances in Ophthalmology
- EyePoint Completes Enrollment in Pivotal Phase 3 LUGANO Trial of DURAVYU™ for Treatment of Wet Age-Related Macular Degeneration
- EyePoint Pharmaceuticals Reports Inducement Grants Under NASDAQ Listing Rule 5635(c)(4)
- Mizuho cuts EyePoint Pharmaceuticals target to $26
- Li Auto, Xponential Fitness And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - EyePoint Pharmaceuticals (NASDAQ:EYPT), Cormedix (NASDAQ:CRMD)
1日のレンジ
13.68 13.97
1年のレンジ
3.91 14.42
- 以前の終値
- 13.64
- 始値
- 13.70
- 買値
- 13.76
- 買値
- 14.06
- 安値
- 13.68
- 高値
- 13.97
- 出来高
- 1.333 K
- 1日の変化
- 0.88%
- 1ヶ月の変化
- 19.44%
- 6ヶ月の変化
- 155.29%
- 1年の変化
- 72.86%
