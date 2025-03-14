Währungen / EYPT
EYPT: EyePoint Pharmaceuticals Inc
13.76 USD 0.12 (0.88%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EYPT hat sich für heute um 0.88% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.68 bis zu einem Hoch von 13.97 gehandelt.
Verfolgen Sie die EyePoint Pharmaceuticals Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EYPT News
Tagesspanne
13.68 13.97
Jahresspanne
3.91 14.42
- Vorheriger Schlusskurs
- 13.64
- Eröffnung
- 13.70
- Bid
- 13.76
- Ask
- 14.06
- Tief
- 13.68
- Hoch
- 13.97
- Volumen
- 1.333 K
- Tagesänderung
- 0.88%
- Monatsänderung
- 19.44%
- 6-Monatsänderung
- 155.29%
- Jahresänderung
- 72.86%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K