통화 / EYPT
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
EYPT: EyePoint Pharmaceuticals Inc
13.25 USD 0.51 (3.71%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
EYPT 환율이 오늘 -3.71%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 13.04이고 고가는 13.76이었습니다.
EyePoint Pharmaceuticals Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EYPT News
- EyePoint Pharmaceuticals, Inc. (EYPT) Presents at Citi's Biopharma Back to
- Eyepoint Pharmaceuticals at Citi’s Biopharma Conference: Strategic Progress in AMD
- EyePoint Pharmaceuticals stock price target raised to $28 at Mizuho
- EyePoint Pharmaceuticals (EYPT) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Eyepoint Pharma earnings missed by $0.04, revenue fell short of estimates
- Guardant Health (GH) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Alibaba, Merck Stir Wednesday’s Market Cap Stock Movers
- EyePoint Reports Inducement Grants Under NASDAQ Listing Rule 5635(c)(4)
- EyePoint at Goldman Sachs Healthcare Conference: Sustained-Release Vision
- Tiny Phathom Pharmaceuticals Just An Got FDA Blessing And Big-Time Upside: Buy (PHAT)
- H.C. Wainwright maintains Buy on EyePoint with $22 target
- EyePoint Announces Participation at Upcoming Investor Conferences
- Market Cap Stock Movers: Tempus AI, Okta Slide on Wednesday
- Heico, Monro, Abercrombie & Fitch, Joby Aviation And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - AnaptysBio (NASDAQ:ANAB), Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF)
- JPMorgan maintains EyePoint stock Overweight with $26 target
- EyePoint at Stifel Forum: Strategic Advances in Ophthalmology
- EyePoint Completes Enrollment in Pivotal Phase 3 LUGANO Trial of DURAVYU™ for Treatment of Wet Age-Related Macular Degeneration
- EyePoint Pharmaceuticals Reports Inducement Grants Under NASDAQ Listing Rule 5635(c)(4)
- Mizuho cuts EyePoint Pharmaceuticals target to $26
- Li Auto, Xponential Fitness And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - EyePoint Pharmaceuticals (NASDAQ:EYPT), Cormedix (NASDAQ:CRMD)
일일 변동 비율
13.04 13.76
년간 변동
3.91 14.42
- 이전 종가
- 13.76
- 시가
- 13.76
- Bid
- 13.25
- Ask
- 13.55
- 저가
- 13.04
- 고가
- 13.76
- 볼륨
- 1.578 K
- 일일 변동
- -3.71%
- 월 변동
- 15.02%
- 6개월 변동
- 145.83%
- 년간 변동율
- 66.46%
20 9월, 토요일