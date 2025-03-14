Валюты / EYPT
EYPT: EyePoint Pharmaceuticals Inc
13.60 USD 0.19 (1.42%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EYPT за сегодня изменился на 1.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.24, а максимальная — 13.91.
Следите за динамикой EyePoint Pharmaceuticals Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости EYPT
- EyePoint Pharmaceuticals, Inc. (EYPT) Presents at Citi's Biopharma Back to
- Eyepoint Pharmaceuticals at Citi’s Biopharma Conference: Strategic Progress in AMD
- EyePoint Pharmaceuticals stock price target raised to $28 at Mizuho
- EyePoint Pharmaceuticals (EYPT) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Eyepoint Pharma earnings missed by $0.04, revenue fell short of estimates
- Guardant Health (GH) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Alibaba, Merck Stir Wednesday’s Market Cap Stock Movers
- EyePoint Reports Inducement Grants Under NASDAQ Listing Rule 5635(c)(4)
- EyePoint at Goldman Sachs Healthcare Conference: Sustained-Release Vision
- Tiny Phathom Pharmaceuticals Just An Got FDA Blessing And Big-Time Upside: Buy (PHAT)
- H.C. Wainwright maintains Buy on EyePoint with $22 target
- EyePoint Announces Participation at Upcoming Investor Conferences
- Market Cap Stock Movers: Tempus AI, Okta Slide on Wednesday
- Heico, Monro, Abercrombie & Fitch, Joby Aviation And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - AnaptysBio (NASDAQ:ANAB), Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF)
- JPMorgan maintains EyePoint stock Overweight with $26 target
- EyePoint at Stifel Forum: Strategic Advances in Ophthalmology
- EyePoint Completes Enrollment in Pivotal Phase 3 LUGANO Trial of DURAVYU™ for Treatment of Wet Age-Related Macular Degeneration
- EyePoint Pharmaceuticals Reports Inducement Grants Under NASDAQ Listing Rule 5635(c)(4)
- Mizuho cuts EyePoint Pharmaceuticals target to $26
- Li Auto, Xponential Fitness And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - EyePoint Pharmaceuticals (NASDAQ:EYPT), Cormedix (NASDAQ:CRMD)
Дневной диапазон
13.24 13.91
Годовой диапазон
3.91 14.42
- Предыдущее закрытие
- 13.41
- Open
- 13.37
- Bid
- 13.60
- Ask
- 13.90
- Low
- 13.24
- High
- 13.91
- Объем
- 1.508 K
- Дневное изменение
- 1.42%
- Месячное изменение
- 18.06%
- 6-месячное изменение
- 152.32%
- Годовое изменение
- 70.85%
