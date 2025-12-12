ETHM hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Dynamix Corp hisse senedi 10.41 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 10.38 - 10.43 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 10.40 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 82 değerine ulaştı. ETHM canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Dynamix Corp hisse senedi temettü ödüyor mu? Dynamix Corp hisse senedi şu anda 10.41 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -6.89% ve USD değerlerini izler. ETHM hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

ETHM hisse senedi nasıl alınır? Dynamix Corp hisselerini şu anki 10.41 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 10.41 ve Ask 10.71 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 82 ve günlük değişim oranı -0.10% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte ETHM fiyat hareketlerini takip edin.

ETHM hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Dynamix Corp hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 10.24 - 11.38 ve mevcut fiyatı 10.41 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 10.41 veya Ask 10.71 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 1.56% ve 6 aylık değişim oranı -6.89% değerlerini karşılaştırır. ETHM fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Dynamix Corp hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Dynamix Corp hisse senedi yıllık olarak 11.38 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 10.24 - 11.38). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 10.40 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Dynamix Corp performansını takip edin.

Dynamix Corp hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Dynamix Corp (ETHM) hisse senedi yıllık olarak en düşük 10.24 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 10.41 ve hareket ettiği yıllık aralık 10.24 - 11.38 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki ETHM fiyat hareketlerini izleyin.