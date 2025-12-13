报价部分
货币 / ETHM
ETHM: Dynamix Corp

10.41 USD 0.01 (0.10%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ETHM汇率已更改0.10%。当日，交易品种以低点10.38和高点10.43进行交易。

关注Dynamix Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

ETHM股票今天的价格是多少？

Dynamix Corp股票今天的定价为10.41。它在10.38 - 10.43范围内交易，昨天的收盘价为10.40，交易量达到125。ETHM的实时价格图表显示了这些更新。

Dynamix Corp股票是否支付股息？

Dynamix Corp目前的价值为10.41。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-6.89%和USD。实时查看图表以跟踪ETHM走势。

如何购买ETHM股票？

您可以以10.41的当前价格购买Dynamix Corp股票。订单通常设置在10.41或10.71附近，而125和-0.10%显示市场活动。立即关注ETHM的实时图表更新。

如何投资ETHM股票？

投资Dynamix Corp需要考虑年度范围10.24 - 11.38和当前价格10.41。许多人在以10.41或10.71下订单之前，会比较1.56%和。实时查看ETHM价格图表，了解每日变化。

Dynamix Corp股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Dynamix Corp的最高价格是11.38。在10.24 - 11.38内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Dynamix Corp的绩效。

Dynamix Corp股票的最低价格是多少？

Dynamix Corp（ETHM）的最低价格为10.24。将其与当前的10.41和10.24 - 11.38进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ETHM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ETHM股票是什么时候拆分的？

Dynamix Corp历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.40和-6.89%中可见。

日范围
10.38 10.43
年范围
10.24 11.38
前一天收盘价
10.40
开盘价
10.42
卖价
10.41
买价
10.71
最低价
10.38
最高价
10.43
交易量
125
日变化
0.10%
月变化
1.56%
6个月变化
-6.89%
年变化
-6.89%
13 十二月, 星期六