ETHM: Dynamix Corp
Le taux de change de ETHM a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.38 et à un maximum de 10.43.
Suivez la dynamique Dynamix Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action ETHM aujourd'hui ?
L'action Dynamix Corp est cotée à 10.40 aujourd'hui. Elle se négocie dans 10.38 - 10.43, a clôturé hier à 10.40 et son volume d'échange a atteint 97. Le graphique en temps réel du cours de ETHM présente ces mises à jour.
L'action Dynamix Corp verse-t-elle des dividendes ?
Dynamix Corp est actuellement valorisé à 10.40. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -6.98% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de ETHM.
Comment acheter des actions ETHM ?
Vous pouvez acheter des actions Dynamix Corp au cours actuel de 10.40. Les ordres sont généralement placés à proximité de 10.40 ou de 10.70, le 97 et le -0.19% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de ETHM sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action ETHM ?
Investir dans Dynamix Corp implique de prendre en compte la fourchette annuelle 10.24 - 11.38 et le prix actuel 10.40. Beaucoup comparent 1.46% et -6.98% avant de passer des ordres à 10.40 ou 10.70. Consultez le graphique du cours de ETHM en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Dynamix Corp ?
Le cours le plus élevé de Dynamix Corp l'année dernière était 11.38. Au cours de 10.24 - 11.38, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 10.40 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Dynamix Corp sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Dynamix Corp ?
Le cours le plus bas de Dynamix Corp (ETHM) sur l'année a été 10.24. Sa comparaison avec 10.40 et 10.24 - 11.38 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de ETHM sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action ETHM a-t-elle été divisée ?
Dynamix Corp a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 10.40 et -6.98% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 10.40
- Ouverture
- 10.42
- Bid
- 10.40
- Ask
- 10.70
- Plus Bas
- 10.38
- Plus Haut
- 10.43
- Volume
- 97
- Changement quotidien
- 0.00%
- Changement Mensuel
- 1.46%
- Changement à 6 Mois
- -6.98%
- Changement Annuel
- -6.98%
