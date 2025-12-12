QuotazioniSezioni
Valute / ETHM
Tornare a Azioni

ETHM: Dynamix Corp

10.40 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Altri Simboli Base: Dollaro Valuta di profitto: Dollaro

Il tasso di cambio ETHM ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.38 e ad un massimo di 10.43.

Segui le dinamiche di Dynamix Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni ETHM oggi?

Oggi le azioni Dynamix Corp sono prezzate a 10.40. Viene scambiato all'interno di 10.38 - 10.43, la chiusura di ieri è stata 10.40 e il volume degli scambi ha raggiunto 92. Il grafico dei prezzi in tempo reale di ETHM mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Dynamix Corp pagano dividendi?

Dynamix Corp è attualmente valutato a 10.40. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -6.98% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di ETHM.

Come acquistare azioni ETHM?

Puoi acquistare azioni Dynamix Corp al prezzo attuale di 10.40. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 10.40 o 10.70, mentre 92 e -0.19% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di ETHM sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni ETHM?

Investire in Dynamix Corp implica considerare l'intervallo annuale 10.24 - 11.38 e il prezzo attuale 10.40. Molti confrontano 1.46% e -6.98% prima di effettuare ordini su 10.40 o 10.70. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di ETHM con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Dynamix Corp?

Il prezzo massimo di Dynamix Corp nell'ultimo anno è stato 11.38. All'interno di 10.24 - 11.38, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 10.40 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Dynamix Corp utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Dynamix Corp?

Il prezzo più basso di Dynamix Corp (ETHM) nel corso dell'anno è stato 10.24. Confrontandolo con gli attuali 10.40 e 10.24 - 11.38 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda ETHM muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di ETHM?

Dynamix Corp ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 10.40 e -6.98%.

Intervallo Giornaliero
10.38 10.43
Intervallo Annuale
10.24 11.38
Chiusura Precedente
10.40
Apertura
10.42
Bid
10.40
Ask
10.70
Minimo
10.38
Massimo
10.43
Volume
92
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
1.46%
Variazione Semestrale
-6.98%
Variazione Annuale
-6.98%
12 dicembre, venerdì
18:00
USD
Baker Hughes CONTEGGIO DELLE PIATTAFORME PETROLIFERE STATUNITENSI
Agire
Fcst
Prev
413
18:00
USD
Baker Hughes US Total Rig Count
Agire
Fcst
Prev
549
20:30
USD
CFTC Oro Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
20:30
USD
CFTC Greggio Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
20:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
20:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev