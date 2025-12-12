- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
ETHM: Dynamix Corp
Il tasso di cambio ETHM ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.38 e ad un massimo di 10.43.
Segui le dinamiche di Dynamix Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni ETHM oggi?
Oggi le azioni Dynamix Corp sono prezzate a 10.40. Viene scambiato all'interno di 10.38 - 10.43, la chiusura di ieri è stata 10.40 e il volume degli scambi ha raggiunto 92. Il grafico dei prezzi in tempo reale di ETHM mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Dynamix Corp pagano dividendi?
Dynamix Corp è attualmente valutato a 10.40. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -6.98% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di ETHM.
Come acquistare azioni ETHM?
Puoi acquistare azioni Dynamix Corp al prezzo attuale di 10.40. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 10.40 o 10.70, mentre 92 e -0.19% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di ETHM sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni ETHM?
Investire in Dynamix Corp implica considerare l'intervallo annuale 10.24 - 11.38 e il prezzo attuale 10.40. Molti confrontano 1.46% e -6.98% prima di effettuare ordini su 10.40 o 10.70. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di ETHM con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Dynamix Corp?
Il prezzo massimo di Dynamix Corp nell'ultimo anno è stato 11.38. All'interno di 10.24 - 11.38, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 10.40 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Dynamix Corp utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Dynamix Corp?
Il prezzo più basso di Dynamix Corp (ETHM) nel corso dell'anno è stato 10.24. Confrontandolo con gli attuali 10.40 e 10.24 - 11.38 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda ETHM muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di ETHM?
Dynamix Corp ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 10.40 e -6.98%.
- Chiusura Precedente
- 10.40
- Apertura
- 10.42
- Bid
- 10.40
- Ask
- 10.70
- Minimo
- 10.38
- Massimo
- 10.43
- Volume
- 92
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 1.46%
- Variazione Semestrale
- -6.98%
- Variazione Annuale
- -6.98%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 413
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 549
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev