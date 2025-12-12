- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
ETHM: Dynamix Corp
A taxa do ETHM para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.38 e o mais alto foi 10.43.
Veja a dinâmica do par de moedas Dynamix Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de ETHM hoje?
Hoje Dynamix Corp (ETHM) está avaliado em 10.40. O instrumento é negociado dentro de 10.38 - 10.43, o fechamento de ontem foi 10.40, e o volume de negociação atingiu 92. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de ETHM em tempo real.
As ações de Dynamix Corp pagam dividendos?
Atualmente Dynamix Corp está avaliado em 10.40. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -6.98% e USD. Monitore os movimentos de ETHM no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de ETHM?
Você pode comprar ações de Dynamix Corp (ETHM) pelo preço atual 10.40. Ordens geralmente são executadas perto de 10.40 ou 10.70, enquanto 92 e -0.19% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de ETHM no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de ETHM?
Investir em Dynamix Corp envolve considerar a faixa anual 10.24 - 11.38 e o preço atual 10.40. Muitos comparam 1.46% e -6.98% antes de enviar ordens em 10.40 ou 10.70. Estude as mudanças diárias de preço de ETHM no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Dynamix Corp?
O maior preço de Dynamix Corp (ETHM) no último ano foi 11.38. As ações oscilaram bastante dentro de 10.24 - 11.38, e a comparação com 10.40 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Dynamix Corp no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Dynamix Corp?
O menor preço de Dynamix Corp (ETHM) no ano foi 10.24. A comparação com o preço atual 10.40 e 10.24 - 11.38 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de ETHM em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de ETHM?
No passado Dynamix Corp passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 10.40 e -6.98% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 10.40
- Open
- 10.42
- Bid
- 10.40
- Ask
- 10.70
- Low
- 10.38
- High
- 10.43
- Volume
- 92
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 1.46%
- Mudança de 6 meses
- -6.98%
- Mudança anual
- -6.98%
- Atu.
- 414
- Projeç.
- Prév.
- 413
- Atu.
- 548
- Projeç.
- Prév.
- 549
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.