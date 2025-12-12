クォートセクション
通貨 / ETHM
ETHM: ダイナミックス

10.40 USD 0.00 (0.00%)
セクター: その他の銘柄 ベース: 米ドル 利益通貨: 米ドル

ETHMの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり10.38の安値と10.43の高値で取引されました。

ダイナミックスダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

ETHM株の現在の価格は？

ダイナミックスの株価は本日10.40です。10.38 - 10.43内で取引され、前日の終値は10.40、取引量は97に達しました。ETHMのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

ダイナミックスの株は配当を出しますか？

ダイナミックスの現在の価格は10.40です。配当方針は会社によりますが、投資家は-6.98%やUSDにも注目します。ETHMの動きはライブチャートで確認できます。

ETHM株を買う方法は？

ダイナミックスの株は現在10.40で購入可能です。注文は通常10.40または10.70付近で行われ、97や-0.19%が市場の動きを示します。ETHMの最新情報はライブチャートで確認できます。

ETHM株に投資する方法は？

ダイナミックスへの投資では、年間の値幅10.24 - 11.38と現在の10.40を考慮します。注文は多くの場合10.40や10.70で行われる前に、1.46%や-6.98%と比較されます。ETHMの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ダイナミックスの株の最高値は？

ダイナミックスの過去1年の最高値は11.38でした。10.24 - 11.38内で株価は大きく変動し、10.40と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ダイナミックスのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ダイナミックスの株の最低値は？

ダイナミックス(ETHM)の年間最安値は10.24でした。現在の10.40や10.24 - 11.38と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ETHMの動きはライブチャートで確認できます。

ETHMの株式分割はいつ行われましたか？

ダイナミックスは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.40、-6.98%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
10.38 10.43
1年のレンジ
10.24 11.38
以前の終値
10.40
始値
10.42
買値
10.40
買値
10.70
安値
10.38
高値
10.43
出来高
97
1日の変化
0.00%
1ヶ月の変化
1.46%
6ヶ月の変化
-6.98%
1年の変化
-6.98%
